Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 09:52

Фицо начал беседу с Путиным с «неприятного вопроса», президент за словом в карман не полез

Путин — в беседе с Фицо: Если я жив, то это уже хорошо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Протокольная часть разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине началась с «неприятного», по мнению словацкого политика, вопроса. Глава РФ ответил на него в благодушной и ироничной манере.

Беседа Владимира Путина и Роберта Фицо. Видео © Life.ru

«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — поинтересовался Фицо, выслушав приветствие президента РФ.

«Если я жив, то это уже хорошо. Приятный вопрос. Это каждого касается», — не смутился Владимир Путин.

Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине
Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине

Напомним, что Роберт Фицо сообщил Владимиру Путину о своём намерении обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость ударов по энергетической инфраструктуре и трубопроводу «Дружба» в частности. Их встреча с главой киевского режима состоится в пятницу — 5 сентября.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Китай
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar