Фицо начал беседу с Путиным с «неприятного вопроса», президент за словом в карман не полез
Путин — в беседе с Фицо: Если я жив, то это уже хорошо
Обложка © Life.ru
Протокольная часть разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине началась с «неприятного», по мнению словацкого политика, вопроса. Глава РФ ответил на него в благодушной и ироничной манере.
Беседа Владимира Путина и Роберта Фицо. Видео © Life.ru
«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — поинтересовался Фицо, выслушав приветствие президента РФ.
«Если я жив, то это уже хорошо. Приятный вопрос. Это каждого касается», — не смутился Владимир Путин.
Напомним, что Роберт Фицо сообщил Владимиру Путину о своём намерении обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость ударов по энергетической инфраструктуре и трубопроводу «Дружба» в частности. Их встреча с главой киевского режима состоится в пятницу — 5 сентября.