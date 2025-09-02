Фицо начал беседу с Путиным с «неприятного вопроса», президент за словом в карман не полез

Протокольная часть разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине началась с «неприятного», по мнению словацкого политика, вопроса. Глава РФ ответил на него в благодушной и ироничной манере.

Беседа Владимира Путина и Роберта Фицо. Видео © Life.ru

«В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?» — поинтересовался Фицо, выслушав приветствие президента РФ.

«Если я жив, то это уже хорошо. Приятный вопрос. Это каждого касается», — не смутился Владимир Путин.