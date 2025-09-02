Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин остановился в государственной резиденции «Дяоюйтай», которая в прошлом служила загородным дворцом для отдыха императоров Китая. Life.ru публикует видео с места.

Своё название — «Дяоюйтай» — резиденция получила ещё во времена династии Цзинь, когда здесь была обустроена специальная платформа для рыбной ловли. Этот исторический факт подарил месту неофициальное имя — «Императорская рыбалка», которое сохранилось до наших дней. Традиция поддерживается и сейчас: как можно увидеть на кадрах, на территории, в том числе и в здании пресс-центра, есть декоративные бассейны с рыбами.