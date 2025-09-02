Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине
Путин остановился в бывшей императорской резиденции Дяоюйтай в Пекине
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин остановился в государственной резиденции «Дяоюйтай», которая в прошлом служила загородным дворцом для отдыха императоров Китая. Life.ru публикует видео с места.
Резиденция Дяоюйтай в Пекине, где остановился Владимир Путин. Видео © Life.ru
Своё название — «Дяоюйтай» — резиденция получила ещё во времена династии Цзинь, когда здесь была обустроена специальная платформа для рыбной ловли. Этот исторический факт подарил месту неофициальное имя — «Императорская рыбалка», которое сохранилось до наших дней. Традиция поддерживается и сейчас: как можно увидеть на кадрах, на территории, в том числе и в здании пресс-центра, есть декоративные бассейны с рыбами.
Начиная с середины XX века «Дяоюйтай» приобрела статус ключевой дипломатической площадки. За всё время её посетили более 800 глав иностранных государств и правительств, а также ведущие мировые политики, религиозные лидеры, видные общественные деятели, учёные и представители культуры.
Как сообщал Life.ru, Владимир Путин после саммита ШОС отправился в Пекин на переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Там лидер КНР заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице и заявил о готовности вместе с РФ отстаивать справедливость в мире.