Путин и Трамп на Аляске
2 сентября, 09:12

Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине

Путин остановился в бывшей императорской резиденции Дяоюйтай в Пекине

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин остановился в государственной резиденции «Дяоюйтай», которая в прошлом служила загородным дворцом для отдыха императоров Китая. Life.ru публикует видео с места.

Резиденция Дяоюйтай в Пекине, где остановился Владимир Путин. Видео © Life.ru

Своё название — «Дяоюйтай» — резиденция получила ещё во времена династии Цзинь, когда здесь была обустроена специальная платформа для рыбной ловли. Этот исторический факт подарил месту неофициальное имя — «Императорская рыбалка», которое сохранилось до наших дней. Традиция поддерживается и сейчас: как можно увидеть на кадрах, на территории, в том числе и в здании пресс-центра, есть декоративные бассейны с рыбами.

Начиная с середины XX века «Дяоюйтай» приобрела статус ключевой дипломатической площадки. За всё время её посетили более 800 глав иностранных государств и правительств, а также ведущие мировые политики, религиозные лидеры, видные общественные деятели, учёные и представители культуры.

Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»
Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Как сообщал Life.ru, Владимир Путин после саммита ШОС отправился в Пекин на переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Там лидер КНР заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице и заявил о готовности вместе с РФ отстаивать справедливость в мире.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • ШОС
  • Мировая политика
  • Политика
