Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 09:31

Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Пекине

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Эта встреча ещё несколько дней назад не стояла в графике главы государства — она была согласована уже во время пребывания в Китае.

Кадры встречи Путина и Фицо. Видео © Life.ru

Во время сегодняшнего приветственного слова российский лидер поблагодарил Фицо за визит на Парад Победы в Москву. Тогда, напомним, премьеру Словакии пришлось буквально прорываться в Москву окружными маршрутами из-за того, что прибалты закрыли своё воздушное пространство для его самолёта.

«Очень ценим независимую внешнюю политику, которую вы проводите. Она даёт результат в экономическом плане», — отметил Путин.

Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине
Здесь отдыхали императоры: Life.ru публикует видео из резиденции Путина в Пекине

Как сообщал Life.ru, Владимир Путин после саммита ШОС отправился в Пекин на переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Там лидер КНР заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице и заявил о готовности вместе с РФ отстаивать справедливость в мире.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar