Путин встретился с премьером Словакии Фицо в Пекине
Президент России Владимир Путин начал встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Эта встреча ещё несколько дней назад не стояла в графике главы государства — она была согласована уже во время пребывания в Китае.
Кадры встречи Путина и Фицо. Видео © Life.ru
Во время сегодняшнего приветственного слова российский лидер поблагодарил Фицо за визит на Парад Победы в Москву. Тогда, напомним, премьеру Словакии пришлось буквально прорываться в Москву окружными маршрутами из-за того, что прибалты закрыли своё воздушное пространство для его самолёта.
«Очень ценим независимую внешнюю политику, которую вы проводите. Она даёт результат в экономическом плане», — отметил Путин.
Как сообщал Life.ru, Владимир Путин после саммита ШОС отправился в Пекин на переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Там лидер КНР заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице и заявил о готовности вместе с РФ отстаивать справедливость в мире.
Обложка © Life.ru