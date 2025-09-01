Мессенджер MAX
1 сентября, 15:40

В МИД Армении не ответили на блокировку заявки на вступление в ШОС

Обложка © Wikipedia / Tobias1984

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян отказалась подтверждать или опровергать информацию о блокировке Пакистаном заявки Еревана на вступление в ШОС. Об этом она заявила в ответ на запрос ТАСС относительно публикаций в азербайджанских СМИ.

«На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности процесса, но можем сказать, что мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении», — приводит её слова агентство.

Она добавила, что Армения намерена продолжать работу с государствами-членами организации для развития взаимовыгодного партнёрства. Дипломат не стала комментировать конкретные действия отдельных стран-участниц.

Алиев и Пашинян провели переговоры на полях саммита ШОС в Китае

В ходе выступления на расширенном заседании формата «ШОС+» президент РФ Владимир Путин сообщил, что заявки на вступление в организацию направили уже более 10 стран. Российский лидер подчеркнул, что в мире растёт интерес к разносторонней деятельности ШОС.

