В МИД Армении не ответили на блокировку заявки на вступление в ШОС

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян отказалась подтверждать или опровергать информацию о блокировке Пакистаном заявки Еревана на вступление в ШОС. Об этом она заявила в ответ на запрос ТАСС относительно публикаций в азербайджанских СМИ.

«На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности процесса, но можем сказать, что мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении», — приводит её слова агентство.

Она добавила, что Армения намерена продолжать работу с государствами-членами организации для развития взаимовыгодного партнёрства. Дипломат не стала комментировать конкретные действия отдельных стран-участниц.