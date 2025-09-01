Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:01

Алиев и Пашинян провели переговоры на полях саммита ШОС в Китае

Алиев и Пашинян обсудили укрепление отношений Баку и Еревана на саммите ШОС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Политики обсудили мирное соглашение и укрепление отношений между Баку и Ереваном.

«Стороны обсудили повестку мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности», — рассказала пресс-служба армянского правительства.

Стороны акцентировали внимание на необходимости поддерживать конструктивный диалог и развивать взаимное доверие, что является ключом к обеспечению устойчивой региональной стабильности. Оба лидера подчеркнули положительные изменения, произошедшие после недавней встречи в Вашингтоне, где главы МИД парафировали соглашение о мире.

«Правительство — это я»: Пашинян возомнил себя Людовиком XIV и пригрозил уволить всех несогласных
«Правительство — это я»: Пашинян возомнил себя Людовиком XIV и пригрозил уволить всех несогласных

Напомним, что Пашинян и Алиев при посредничестве США подписали декларацию о мире в Вашингтоне 8 августа. В результате достижения «компромисса» спорные территории отошли к Азербайджану. В Совете по правам человека заявили, что это был «звёздный час» Алиева, а вот армянскому премьеру удалось лишь выторговать гарантии безопасности для себя в случае возникновения протестов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar