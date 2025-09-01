Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Политики обсудили мирное соглашение и укрепление отношений между Баку и Ереваном.

Стороны акцентировали внимание на необходимости поддерживать конструктивный диалог и развивать взаимное доверие, что является ключом к обеспечению устойчивой региональной стабильности. Оба лидера подчеркнули положительные изменения, произошедшие после недавней встречи в Вашингтоне, где главы МИД парафировали соглашение о мире.

Напомним, что Пашинян и Алиев при посредничестве США подписали декларацию о мире в Вашингтоне 8 августа. В результате достижения «компромисса» спорные территории отошли к Азербайджану. В Совете по правам человека заявили, что это был «звёздный час» Алиева, а вот армянскому премьеру удалось лишь выторговать гарантии безопасности для себя в случае возникновения протестов.