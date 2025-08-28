Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 14:54

«Правительство — это я»: Пашинян возомнил себя Людовиком XIV и пригрозил уволить всех несогласных

Никол Пашинян: Правительство Армении — это я

Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни один министр не имеет права с ним спорить. Все несогласные, отметил политик, могут уволиться.

«Правительство — это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание», — сказал Пашинян, практически повторяя слова Людовика XIV «государство — это я».

Армянский премьер добавил, что сам уволит всех несогласных.

Ранее Пашинян выразил радость по поводу ожидания его приезда в России, подчеркнув, что всегда с нетерпением ждёт приглашений в РФ. Также он сообщил журналистам, что на саммите ШОС в Пекине 1 сентября состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Никита Никонов
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
