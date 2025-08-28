«Правительство — это я»: Пашинян возомнил себя Людовиком XIV и пригрозил уволить всех несогласных

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ни один министр не имеет права с ним спорить. Все несогласные, отметил политик, могут уволиться.

«Правительство — это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание», — сказал Пашинян, практически повторяя слова Людовика XIV «государство — это я».

Армянский премьер добавил, что сам уволит всех несогласных.