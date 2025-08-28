Пашинян анонсировал встречу с Путиным
Пашинян сообщил, что на полях ШОС в Пекине у него намечены контакты с Путиным
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что на саммите ШОС в Пекине 1 сентября состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в конце сентября он намерен посетить Россию с официальным визитом.
Он выразил радость по поводу ожидания его приезда в России, подчеркнув, что всегда с нетерпением ждёт приглашений в эту страну. Пашинян также отметил, что Армения и Москва поддерживают интенсивный диалог, укрепляя связи.
Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китайский лидер Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также выступит с программной речью, определяющей стратегические направления развития организации. В рамках саммита также запланированы приветственный банкет и серия двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. Всего будут участвовать более чем 20 иностранных лидеров и главы десяти международных организаций. Путин намерен встретиться с белорусским президентом Александром Лукашенко во время поездки в Китай.