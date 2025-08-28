Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что на саммите ШОС в Пекине 1 сентября состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в конце сентября он намерен посетить Россию с официальным визитом.

Он выразил радость по поводу ожидания его приезда в России, подчеркнув, что всегда с нетерпением ждёт приглашений в эту страну. Пашинян также отметил, что Армения и Москва поддерживают интенсивный диалог, укрепляя связи.