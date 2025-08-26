Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Само мероприятие пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

«У президентов Беларуссии и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт», — пояснила она.

По её словам, Лукашенко открыт и к другим двусторонним контактам в рамках встречи ШОС, так как сам формат саммита к этому располагает. Раскрывать предполагаемые темы бесед Эйсмонт не стала.