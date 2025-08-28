Пашинян после угрозы показать пенис главе Армянской церкви перешёл к действиям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале отстранения от должности главы Апостольской армянской церкви (ААЦ) Гарегина II. Это заявление прозвучало спустя два месяца после того, как политик угрожал показать ему пенис. Брифинг транслировался агентством Armenpress на YouTube.

«Моя позиция по Армянской апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах. Ктрич Нерсисян (имя главы ААЦ в миру. — Прим. Life.ru) должен покинуть свой пост», — сказал Пашинян.

Он также заявил, что намерен взять на себя руководство процессом отстранения Гарегина II.