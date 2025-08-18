Пашинян извинился за оскорбление священников Армянской апостольской церкви
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его слова в адрес Армянской апостольской церкви нарушили кодекс поведения должностных лиц, установленный комиссией по предупреждению коррупции. Об этом он написал в Facebook*.
«Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моём выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Дорогие люди, несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками решений, я приношу извинения всем вам», — написал он.
Пашинян подчеркнул, что извинения касаются именно этих фраз, а его цели, связанные с политическими, духовными и моральными принципами, остаются неизменными.
Напомним, ранее Никол Пашинян выступил с критикой в адрес Католикоса Всех Армян Гарегина II и заявил о намерении лично возглавить борьбу против него. Он уверен, что духовный центр ААЦ «захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной и антигосударственной группировкой, и его необходимо освободить». В июле премьер призвал сторонников подготовиться к «освобождению» резиденции в Эчмиадзине от Католикоса.
