Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с критикой в адрес Католикоса Всех Армян Гарегина II и заявил о намерении лично возглавить борьбу против него. Глава кабмина уверен, что духовный центр Армянской апостольской церкви «захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной и антигосударственной группировкой, и его необходимо освободить».

«Я буду руководить этим освобождением», — написал Пашинян в своих соцсетях.

Он также употребил мирские имена в отношении Гарегина II и находящихся под арестом архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, подчеркнув, что они «не имеют никакого отношения к Христу».