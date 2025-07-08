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Регион
8 июля, 10:07

Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян

Пашинян пообещал лично «освободить» Армянскую апостольскую церковь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь выступил с критикой в адрес Католикоса Всех Армян Гарегина II и заявил о намерении лично возглавить борьбу против него. Глава кабмина уверен, что духовный центр Армянской апостольской церкви «захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной и антигосударственной группировкой, и его необходимо освободить».

«Я буду руководить этим освобождением», — написал Пашинян в своих соцсетях.

Он также употребил мирские имена в отношении Гарегина II и находящихся под арестом архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, подчеркнув, что они «не имеют никакого отношения к Христу».

Пашинян выступил с предложением к оппонентам
Пашинян выступил с предложением к оппонентам

В последнее время в Армении наблюдается обострение конфликта между Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Премьер-министр разместил на своей странице публикацию с проправительственного портала Civic.am, в которой говорилось о подготовке к «захвату власти». Пашинян лично охарактеризовал этот план как «попытку переворота мерзавцев», выразив тем самым своё крайне негативное отношение к предполагаемым участникам заговора.

Наталья Афонина
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