Пашинян прилетит в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Россию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждём его в гости», — заявил Оверчук журналистам.