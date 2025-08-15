Встреча Путина и Трампа
15 августа, 09:12

Пашинян прилетит в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Россию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждём его в гости», — заявил Оверчук журналистам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белом доме прошла встреча лидера США Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. По её итогу Ереван передал Зангезурский коридор под контроль Штатов в рамках соглашения с Азербайджаном на 99 лет. После этого состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Никола Пашиняна.

