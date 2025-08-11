Пашинян после встречи с Трампом в США позвонил Путину
По инициативе армянской стороны состоялся разговор Путина и Пашиняна
Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, инициированный армянской стороной, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы лидеры обменялись информацией о недавних международных контактах и обсудили шаги по урегулированию украинского кризиса.
По данным Кремля, Пашинян поделился с Путиным подробностями своей встречи 8 августа в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул важность достигнутых договорённостей и их потенциал для дальнейшего развития региональных отношений.
В свою очередь, Путин сообщил об итогах переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и рассказал о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Как отметили в Кремле, российский лидер акцентировал внимание на усилиях, направленных на мирное разрешение украинского конфликта.
Пашинян выразил поддержку инициативам, способствующим деэскалации и поиску дипломатических решений в украинском вопросе, подчеркнув важность международного сотрудничества для достижения стабильности.
Напомним, что на прошлой неделе в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи Армения передала Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном на 99 лет. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты. Иран выступил против этого. Там считают, что усиление влияния США в регионе может привести к расширению присутствия НАТО на Южном Кавказе, что создаст угрозу для Ирана и России.