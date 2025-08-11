Лавров обсудил с главой МИД Армении контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым
Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном затронул вопросы, связанные с недавними контактами армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Мирзоян в ходе беседы предоставил подробный отчет о состоявшихся встречах своего премьер-министра с американскими и азербайджанскими властями. Со стороны Лаврова прозвучал акцент на ключевой роли поддержания стабильности и установления долгосрочного мира между двумя странами. Он также обратил внимание на важность соблюдения условий, закреплённых в трёхсторонних соглашениях, подписанных при активном участии России в 2020-2022 годах.
Кроме того, министры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества. Российская сторона выразила готовность и далее способствовать нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Напомним, что на прошлой неделе в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Алиевым и Пашиняном. По её итогу Армения передала Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном на 99 лет. Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна.