Лавров обсудил с главой МИД Армении контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном затронул вопросы, связанные с недавними контактами армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.



Мирзоян в ходе беседы предоставил подробный отчет о состоявшихся встречах своего премьер-министра с американскими и азербайджанскими властями. Со стороны Лаврова прозвучал акцент на ключевой роли поддержания стабильности и установления долгосрочного мира между двумя странами. Он также обратил внимание на важность соблюдения условий, закреплённых в трёхсторонних соглашениях, подписанных при активном участии России в 2020-2022 годах.

Кроме того, министры обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества. Российская сторона выразила готовность и далее способствовать нормализации армяно-азербайджанских отношений.