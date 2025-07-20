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20 июля, 10:21

«Будьте готовы!» Пашинян собирает «армию» для штурма резиденции Католикоса всех армян

Пашинян призвал сторонников изгнать Католикоса всех армян из его резиденции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сторонников подготовиться к «освобождению» резиденции в Эчмиадзине от Католикоса Всех Армян Гарегина II. О грядущем изгнании священнослужителя он заявил в своём Телеграм-канале.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы!» — написал Пашинян, вновь обвинив духовного лидера в нарушении обета безбрачия.

По конституции Армении, государство и церковь разделены, а чиновники не должны вмешиваться в дела духовенства. Однако Пашинян объяснил свои действия тем, что он верующий человек, а должность премьера — лишь стечение обстоятельств.

Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян
Пашинян обещал лично возглавить «‎крестовый поход» против Католикоса Всех Армян

В последнее время в Армении наблюдается обострение конфликта между Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Премьер-министр опубликовал на своей странице материал с проправительственного портала Civic.am, где обсуждалась подготовка к «захвату власти». Пашинян назвал этот план «попыткой переворота со стороны мерзавцев», резко осудив предполагаемых организаторов заговора.

Александра Мышляева
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