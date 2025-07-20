«Будьте готовы!» Пашинян собирает «армию» для штурма резиденции Католикоса всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сторонников подготовиться к «освобождению» резиденции в Эчмиадзине от Католикоса Всех Армян Гарегина II. О грядущем изгнании священнослужителя он заявил в своём Телеграм-канале.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы!» — написал Пашинян, вновь обвинив духовного лидера в нарушении обета безбрачия.

По конституции Армении, государство и церковь разделены, а чиновники не должны вмешиваться в дела духовенства. Однако Пашинян объяснил свои действия тем, что он верующий человек, а должность премьера — лишь стечение обстоятельств.