Встреча Путина и Фицо в Пекине завершилась, продлившись более часа

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине подошла к концу. Съёмочная группа Life.ru сняла, как главы государств вышли из зала, беседуя.

Встреча Путина и Фицо продлилась больше часа. Она началась в 17:20 по пекинскому времени (12:20 мск). В ходе беседы главы государств затронули множество тем.