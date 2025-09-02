Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 11:02

Встреча Путина и Фицо в Пекине завершилась, продлившись более часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине подошла к концу. Съёмочная группа Life.ru сняла, как главы государств вышли из зала, беседуя.

Видео © Life.ru

Встреча Путина и Фицо продлилась больше часа. Она началась в 17:20 по пекинскому времени (12:20 мск). В ходе беседы главы государств затронули множество тем.

Переговоры начались с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Однако ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина.

Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу
Фицо заявил Путину, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Путин в Китае
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar