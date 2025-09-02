Встреча Путина и Фицо в Пекине завершилась, продлившись более часа
Обложка © Life.ru
Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине подошла к концу. Съёмочная группа Life.ru сняла, как главы государств вышли из зала, беседуя.
Видео © Life.ru
Встреча Путина и Фицо продлилась больше часа. Она началась в 17:20 по пекинскому времени (12:20 мск). В ходе беседы главы государств затронули множество тем.
Переговоры начались с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Однако ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина.