В Кремле ответили на слова Трампа о «заговоре» Москвы, Пекина и Пхеньяна против США

Российский лидер Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин даже не помышляли ни о каком заговоре против США и их президента Дональда Трампа во время переговоров в Китае. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ушаков — про домыслы Трампа. Видео © Telegram / Зарубин

Ранее глава Белого дома, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре. Никаких подробностей при этом он не привёл.

«Никто не плёл никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого из этих троих лидеров не было. Все понимают, какую роль в нынешних международных раскладах играет президент Трамп и его администрация», — сказал Ушаков.