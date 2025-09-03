«Самим интересно»: Захарова ответила на загадочное заявление Трампа о конфликте на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине от российского лидера Владимира Путина.

Захарова отреагировала на слова Трампа о разговоре с Путиным. Видео © SHOT

В кулуарах Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, дипломат в разговоре с телеграм-каналом SHOT сообщила, что сама не понимает, что имел в виду американский лидер.