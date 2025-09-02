Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 20:03

Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева

Дональд Трамп. Обложка © whitehouse

Президент США Дональд Трамп заявил о внимательном наблюдении за действиями Москвы и Киева в контексте урегулирования конфликта на Украине. Республиканец пообещал принять определённые меры в ближайшие дни.

«Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдёт. Я очень внимательно слежу за этим», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также обсудил возможные последствия, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что последствия будут, но не уточнил, какие именно.

«Я думаю, что в следующие несколько дней вы узнаете», — добавил хозяин Белого дома, говоря о возможных шагах со стороны США.

Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что новое руководство США под управлением Дональда Трампа готово услышать Россию, что подтвердили успешные переговоры на Аляске. В Белом доме окрестили эту встречу исторической. Саммит проходил под слоганом «В погоне за миром». Кстати, это уже седьмая личная встреча лидеров.

Лия Мурадьян
