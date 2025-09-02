Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине

Президент США Дональд Трамп склонен возложить ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине на европейские страны. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно публикации, Трамп может обвинить европейцев в поощрении неуступчивой позиции Киева в отношении требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения. Издание также отмечает появившиеся признаки того, что американский президент начал перекладывать часть ответственности за продолжение конфликта на Владимира Зеленского.

«Теперь появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы», — говорится в публикации.