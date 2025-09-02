Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:54

«Интересные вещи»: Трамп после разговора с Путиным сделал неожиданное заявление об Украине

Трамп сообщил, что узнал интересные вещи об украинском конфликте

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни мировая общественность узнает новые подробности о конфликте на Украине. По его словам, эти сведения он получил от российского лидера Владимира Путина во время недавнего разговора.

«Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», — отметил республиканец, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Он также добавил, что не исключает серьёзных последствий, если встреча президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится.

«Увидим, что они сделают и что произойдёт. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал глава Белого дома.

Трамп: У меня прекрасные отношения с Путиным, но я разочарован
Трамп: У меня прекрасные отношения с Путиным, но я разочарован

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп появился на публике впервые после слухов о его смерти. Американский лидер назвал эти домыслы сумасшедшими. Он заявил, что по-прежнему собирается остановить конфликт на Украине, выразив сожаление в связи с его продолжительностью и сопутствующими человеческими жертвами.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar