«Интересные вещи»: Трамп после разговора с Путиным сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп сообщил, что узнал интересные вещи об украинском конфликте
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни мировая общественность узнает новые подробности о конфликте на Украине. По его словам, эти сведения он получил от российского лидера Владимира Путина во время недавнего разговора.
«Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», — отметил республиканец, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.
Он также добавил, что не исключает серьёзных последствий, если встреча президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится.
«Увидим, что они сделают и что произойдёт. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал глава Белого дома.
