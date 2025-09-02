«Интересные вещи»: Трамп после разговора с Путиным сделал неожиданное заявление об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни мировая общественность узнает новые подробности о конфликте на Украине. По его словам, эти сведения он получил от российского лидера Владимира Путина во время недавнего разговора.

«Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», — отметил республиканец, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Он также добавил, что не исключает серьёзных последствий, если встреча президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского не состоится.

«Увидим, что они сделают и что произойдёт. Я очень внимательно за этим слежу», — сказал глава Белого дома.