Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:22

Трамп сообщил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить украинский конфликт, выразив разочарование его затяжным характером. Заявление республиканца прозвучало в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.

«Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — сообщил хозяин Белого дома.

Президент США выразил сожаление в связи с продолжительностью конфликта и человеческими жертвами. По его словам, дело «не в Украине», а в сохранении жизней.

«Молюсь за вас, президент»: Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением
«Молюсь за вас, президент»: Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

Ранее Трамп захотел обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине. Хозяин Белого дома может обвинить европейцев в поощрении неуступчивой позиции Киева в отношении требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения. Отмечаются появившиеся признаки того, что американский президент начал перекладывать часть ответственности за продолжение конфликта на главаря киевского режима Владимира Зеленского.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar