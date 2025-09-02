«Молюсь за вас, президент»: Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением
Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс вызвал обеспокоенность сообщением с молитвой за главу государства. Он опубликовал пост на странице в соцсети X.
«Молюсь за вас, президент», — написал Бернс.
Советник Трампа уже выступал с духовными обращениями в критические моменты, однако текущее заявление вызвало особый резонанс в медиапространстве. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с отсутствием публичных появлений президента.
Напомним, Дональд Трамп временно не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о его здоровье в соцсетях и некоторых СМИ. В интернете даже распространилась теория о его смерти, но она была опровергнута. Позже Трампа видели играющим в гольф. Сам глава Белого дома в соцсети опроверг слухи о проблемах со здоровьем и предполагаемой смерти.