Также было и с Елизаветой II: В США появились массовые слухи о смерти Трампа

В социальных сетях распространяется конспирологическая теория о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Опровержение этой информации опубликовал портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Хештег «Trump is dead» стал трендом платформы X после того, как пользователи обратили внимание на отсутствие публичных выступлений Трампа в последние дни и синяк на его руке, замеченный ранее. Причём эти же отметины были у королевы Елизаветы II перед смертью. Некоторые сторонники теории также связали её с ростом числа заказов еды в районе Пентагона, что якобы может указывать на кризисную ситуацию.

Теория получила дополнительное распространение и после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства. При этом собеседник издания Axios заявил, что Трамп в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф. Хотя многие пользователи обсуждают теорию в шутливом ключе, она продолжает активно распространяться в соцсетях.