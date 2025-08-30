Мессенджер MAX
30 августа, 13:26

Также было и с Елизаветой II: В США появились массовые слухи о смерти Трампа

Axios: В Белом доме опровергли слухи о смерти Трампа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В социальных сетях распространяется конспирологическая теория о возможной смерти президента США Дональда Трампа. Опровержение этой информации опубликовал портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Хештег «Trump is dead» стал трендом платформы X после того, как пользователи обратили внимание на отсутствие публичных выступлений Трампа в последние дни и синяк на его руке, замеченный ранее. Причём эти же отметины были у королевы Елизаветы II перед смертью. Некоторые сторонники теории также связали её с ростом числа заказов еды в районе Пентагона, что якобы может указывать на кризисную ситуацию.

Теория получила дополнительное распространение и после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства. При этом собеседник издания Axios заявил, что Трамп в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф. Хотя многие пользователи обсуждают теорию в шутливом ключе, она продолжает активно распространяться в соцсетях.

Ранее сообщалось, что американские психологи обеспокоены резкими и нелогичными высказываниями Дональда Трампа. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от деменции, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».

