«Дальше будет только хуже»: У Трампа заподозрили деменцию

Американские психологи обеспокоены резкими и нелогичными высказываниями президента США Дональда Трампа. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от деменции, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо». Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на экспертов.

«То, что мы видим, — это классические признаки деменции, то есть резкое ухудшение исходного состояния и функций человека. <...> Дальше будет только хуже. Это мой прогноз», — говорил психолог Джон Гартнер.

Так, президент США уверенно заявил, что его дядя, профессор Джон Трамп, преподавал одиозному преступнику Теодору Качинскому, более известному как Унабомбер. Однако проверка фактов показала, что Качинский не учился в MIT, а стал известен спустя годы после смерти Джона Трампа. Кроме того, специалисты напомнили о другом случае: на совещании по наводнениям и международной политике Трамп посвятил 13 минут рассказу о том, как украсил зал заседаний Кабмина.

Несмотря на критику, в окружении Трампа отрицают любые проблемы со здоровьем. Конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон назвал политика «самым здоровым президентом в истории США» и подчеркнул, что сейчас Трамп находится в отличной физической и умственной форме. В Белом доме также заявили, что «острота ума Трампа не имеет себе равных».