Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

«Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики... Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — заявил Вэнс.

Состояние здоровья Дональда Трампа неоднократно привлекало внимание общественности. В период его политической и деловой деятельности обсуждались различные аспекты, включая перенесённый им ковид в 2020 году, потребовавший госпитализации и применения экспериментальных лекарств. Также ранее Трамп утверждал, что в молодости избежал призыва во Вьетнам из-за «костной шпоры» в ноге. Кроме того, в прессе поднимались вопросы о его весе, уровне холестерина и приёме статинов. При этом, его личные врачи регулярно заверяли, что Трамп здоров и находится в хорошей физической форме. А не так давно американского лидера заподозрили в деменции после странного высказывания о «тюрьме» во Флориде.