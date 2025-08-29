Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 08:41

Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

USAT: Вэнс готов занять место президента США, если с Трампом что-то случится

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов взять на себя президентские обязанности, если с действующим главой государства 79-летним Дональдом Трампом произойдёт что-то непредвиденное. Об этом политик заявил в интервью изданию USA Today.

«Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики... Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — заявил Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что Трамп в отличной форме и полон энергии, выразив уверенность, что президент США дослужит свой президентский срок.
Журналисты снова заметили у Трампа макияж на руках
Журналисты снова заметили у Трампа макияж на руках

Состояние здоровья Дональда Трампа неоднократно привлекало внимание общественности. В период его политической и деловой деятельности обсуждались различные аспекты, включая перенесённый им ковид в 2020 году, потребовавший госпитализации и применения экспериментальных лекарств. Также ранее Трамп утверждал, что в молодости избежал призыва во Вьетнам из-за «костной шпоры» в ноге. Кроме того, в прессе поднимались вопросы о его весе, уровне холестерина и приёме статинов. При этом, его личные врачи регулярно заверяли, что Трамп здоров и находится в хорошей физической форме. А не так давно американского лидера заподозрили в деменции после странного высказывания о «тюрьме» во Флориде.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar