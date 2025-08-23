Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

23 августа, 02:02

Журналисты снова заметили у Трампа макияж на руках

Daily Beast: Трамп пытается скрыть синяк на правой руке с помощью косметики

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

На правой руке президента Соединённых Штатов Дональда Трампа замечен синяк, который он, предположительно, пытается скрывать при помощи тонального крема. Об этом говорится в публикации издания Daily Beast.

Издание отмечает, что с момента своего возвращения на пост президента республиканец неоднократно прибегал к помощи косметики, чтобы скрыть следы на руке.

«В пятницу, когда президент покинул Белый дом, его рука вновь была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о его здоровье», — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что во время недавнего посещения Трампом выставки в музее вблизи Белого дома заметный слой тонального крема на его руке был особенно бросающимся в глаза. Сообщается, что во время выступления в тот день хозяин Белого дома старался держать руки сложенными на столе и прикрывал правую ладонь левой, чтобы минимизировать видимость синяка.

У Трампа заметили макияж на руках
У Трампа заметили макияж на руках

Ранее Дональд Трамп показал фотографию с недавних переговоров на Аляске, на которой он запечатлён радом с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что президент РФ на снимке получился «очень хорошо».

Виталий Приходько
