Жив, цел, орёл: Трамп вышел поиграть в гольф на фоне слухов о своей смерти
Axios: Трамп отправится играть в гольф на фоне слухов о своей смерти
Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме.
«Трамп в порядке, едет играть в гольф сегодня», — приводит слова Равида Axios.
Поводом для распространения слухов стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.
Напомним, что хештег «Trump is dead» стал трендом платформы X после того, как пользователи обратили внимание на отсутствие публичных выступлений Трампа в последние дни и синяк на его руке, замеченный ранее. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от деменции, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».