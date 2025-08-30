Мессенджер MAX
30 августа, 15:35

Жив, цел, орёл: Трамп вышел поиграть в гольф на фоне слухов о своей смерти

Axios: Трамп отправится играть в гольф на фоне слухов о своей смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трамп в порядке, едет играть в гольф сегодня», — приводит слова Равида Axios.

Поводом для распространения слухов стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.

Напомним, что хештег «Trump is dead» стал трендом платформы X после того, как пользователи обратили внимание на отсутствие публичных выступлений Трампа в последние дни и синяк на его руке, замеченный ранее. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от деменции, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».

Полина Никифорова
