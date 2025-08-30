Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

30 августа, 11:08

«Новый мирный план»: СМИ раскрыли новую тактику Трампа по Украине

Telegraph: Трамп переговорит с ЕС о развертывании американских ЧВК на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Американский лидер Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность отправки частных военных компаний на Украину в рамках долгосрочного мирного плана. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Американские частные военные компании могут быть развёрнуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведёт переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы разрешить вооруженным подрядчикам помочь в строительстве укреплений для защиты американских интересов в этой стране», — говорится в материале.

План разрабатывается как обходной путь после обещания Трампа не направлять регулярные войска США на Украину. Частные военные компании могут участвовать в восстановлении линии обороны, создании новых баз и защите американских предприятий на территории страны.

В Кремле раскрыли, почему не оглашаются детали переговоров Путина и Трампа
Ранее представитель администрации Дональда Трампа опроверг информацию о том, что президент США предлагал привлечь китайских военных к миротворческой миссии на Украине. Инициатива включала участие Пекина в мониторинге соблюдения соглашений по урегулированию конфликта, однако она встретила сопротивление со стороны европейских лидеров и главы украинского режима Владимира Зеленского.

Милена Скрипальщикова
