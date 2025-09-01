Трамп впервые высказался о своей «смерти»

Президент США Дональд Трамп опроверг распространившиеся в СМИ слухи о своих проблемах со здоровьем и возможной кончине. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети.

Комментарий появился на фоне активного обсуждения в Сети отсутствия политика на публике после заседания Кабинета министров 27 августа, несмотря на объявленный плотный график на выходные дни.

«Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни», — написал американский лидер.