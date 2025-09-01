Трамп впервые высказался о своей «смерти»
Трамп ответил на слухи о смерти и заявил, что никогда не чувствовал себя лучше
Президент США Дональд Трамп опроверг распространившиеся в СМИ слухи о своих проблемах со здоровьем и возможной кончине. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети.
Комментарий появился на фоне активного обсуждения в Сети отсутствия политика на публике после заседания Кабинета министров 27 августа, несмотря на объявленный плотный график на выходные дни.
«Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни», — написал американский лидер.
Напомним, Трамп не стал появляться на публичных мероприятиях, что и вызвало волну спекуляций о его возможном ухудшившемся самочувствии среди пользователей соцсетей и некоторых СМИ. В соцсетях распространилась теория о смерти Трампа, но позже слухи были опровергнуты. Трамп был замечен играющим в гольф.