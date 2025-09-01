«Жёсткое дознание»: Политолог назвал главных бенефициаров «смерти» Трампа

Распространившиеся в Сети слухи о внезапной смерти президента США Дональда Трампа выгодны американским демократам, которые являются конкурентами лидера республиканцев. Многие из них, по словам военного эксперта и политолога Евгения Михайлова, недовольны поведением политика.

Эксперт подчеркнул, что у оппонентов Трампа сегодня достаточно медийного пространства, чтобы раздуть любой фейк до максимума. Команде президента необходимо быстро реагировать, поскольку вбросы могут негативно сказаться на его отношениях с инвесторами, готовыми вкладываться в его проекты. Подобная информация негативно влияет как на политическую обстановку в стране, так и на бизнес, поскольку инвесторы могут просто начать продавать свои акции.

«Поэтому Трампу нужно провести жёсткое дознание, чтобы узнать, кто мог вбросить подобную информацию и сделать всё, чтобы подобное больше не повторилось», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».