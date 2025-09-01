Трамп заявил, что США нужно дружить с ядерными державами
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону важно не ссориться с сильными игроками, особенно с ядерными державами.
«Хорошо, когда ладишь со странами. Особенно, знаете, с ядерными державами», – сказал он в интервью Daily Caller.
По словам хозяина Белого дома, умение находить общий язык с лидерами других государств – одно из его главных преимуществ на посту президента США.
