Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 22:15

Трамп заявил, что США нужно дружить с ядерными державами

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону важно не ссориться с сильными игроками, особенно с ядерными державами.

«Хорошо, когда ладишь со странами. Особенно, знаете, с ядерными державами», – сказал он в интервью Daily Caller.

По словам хозяина Белого дома, умение находить общий язык с лидерами других государств – одно из его главных преимуществ на посту президента США.

Ранее Life.ru писал, почему вклад Дональда Трампа не привёл к миру на Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков счёл большой ошибкой препятствование Европы урегулированию конфликта.

