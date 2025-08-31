Большая ошибка: В Кремле объяснили, почему вклад Трампа не привёл к миру на Украине
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по Украине, но Европа их подрывает
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование украинского конфликта сложно переоценить, Россия благодарна американскому лидеру. Об этом сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, добавив, что европейские лидеры всеми силами пытаются саботировать усилия хозяина Белого дома.
«Усилия Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему», — заявил спикер Кремля.
Песков подчеркнул, что европейцы, по мнению Кремля, сознательно поощряют киевский режим на продолжение конфронтации вместо поиска компромиссов.
«Европейцы мешают этим усилиям. Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость. Это большая ошибка», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что «ястребы» в странах ЕС не отказываются от курса на обострение отношений с Россией. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега демонстрируют принципиально иной подход к поиску решения кризиса.