Вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование украинского конфликта сложно переоценить, Россия благодарна американскому лидеру. Об этом сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, добавив, что европейские лидеры всеми силами пытаются саботировать усилия хозяина Белого дома.

«Усилия Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему», — заявил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что европейцы, по мнению Кремля, сознательно поощряют киевский режим на продолжение конфронтации вместо поиска компромиссов.

«Европейцы мешают этим усилиям. Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость. Это большая ошибка», — подчеркнул пресс-секретарь президента.