31 августа, 11:39

Большая ошибка: В Кремле объяснили, почему вклад Трампа не привёл к миру на Украине

Песков: Россия признательна Трампу за усилия по Украине, но Европа их подрывает

Вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование украинского конфликта сложно переоценить, Россия благодарна американскому лидеру. Об этом сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, добавив, что европейские лидеры всеми силами пытаются саботировать усилия хозяина Белого дома.

«Усилия Трампа по выводу процесса на Украине в мирное русло трудно переоценить, РФ признательна ему», — заявил спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что европейцы, по мнению Кремля, сознательно поощряют киевский режим на продолжение конфронтации вместо поиска компромиссов.

«Европейцы мешают этим усилиям. Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость. Это большая ошибка», подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что «ястребы» в странах ЕС не отказываются от курса на обострение отношений с Россией. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега демонстрируют принципиально иной подход к поиску решения кризиса.

