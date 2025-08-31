«Ничто не остановит то, что грядёт!» Трамп выложил загадочный пост

В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине и собирает более 20 мировых лидеров, включая представителей России, Индии и Китая, Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social загадочный пост.

Картинка Трампа. Фото © Truth Social / Donald Trump

На фотографии, сопровождающей сообщение, экс-президент изображён с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, ладони обращены к небу. За его спиной ярко светится контур Земли, окружённый сиянием, напоминающим солнечный диск или языки пламени.

«Мир скоро поймёт. Ничто не может остановить то, что грядёт», — написано на картинке.

При этом Трамп не дал никаких пояснений относительно смысла этих слов, оставив пространство для домыслов и спекуляций.