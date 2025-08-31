Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 07:35

«Ничто не остановит то, что грядёт!» Трамп выложил загадочный пост

Трамп выложил картинку с надписью о невозможности остановить грядущее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине и собирает более 20 мировых лидеров, включая представителей России, Индии и Китая, Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social загадочный пост.

Картинка Трампа. Фото © Truth Social / Donald Trump

На фотографии, сопровождающей сообщение, экс-президент изображён с полусогнутыми руками, поднятыми вверх, ладони обращены к небу. За его спиной ярко светится контур Земли, окружённый сиянием, напоминающим солнечный диск или языки пламени.

«Мир скоро поймёт. Ничто не может остановить то, что грядёт», — написано на картинке.

При этом Трамп не дал никаких пояснений относительно смысла этих слов, оставив пространство для домыслов и спекуляций.

«Кто это сделал?»: Трамп разозлился на рабочих из-за повреждения каменной кладки Белого дома

Напомним, что президент РФ Владимир Путин улетел в Китай, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 3-го сентября глава государства планирует быть на масштабном военном параде в Пекине. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами.

