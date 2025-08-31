«Кто это сделал?»: Трамп разозлился на рабочих из-за повреждения каменной кладки Белого дома
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп пожаловался на повреждение каменной кладки Белого дома. По его словам, трещина длиной примерно 23 метра появилась во время проведения ремонтных работ. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.
Момент с повреждением покрытия. Видео © Truth Social / Donald J. Trump
Трамп отметил, что для него качество имеет большое значение. Он подчеркнул, что при оформлении Белого дома использовались редкие породы мрамора и известняка. Каменная кладка, по его мнению, превзошла ожидания тех, кто разрабатывал проект несколько десятилетий назад.
«Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов. Она была глубокой и неприятной! Я начал кричать: «Кто это сделал, я хочу узнать прямо сейчас!» — и я сказал это не очень вежливо», — написал американский лидер.
Выяснилось, что инцидент произошёл, когда рабочие субподрядчика устанавливали тяжёлые элементы ландшафта на сломанной стальной тележке. В результате камень был серьёзно поцарапан. Республиканец подчеркнул, что современная система видеонаблюдения позволила быстро выявить виновных.
По словам Трампа, повреждённый участок будет заменён за счёт подрядчика, который больше не будет привлекаться к работам в Белом доме. Он также отметил уважение к профессиональным строителям, но подчеркнул, что подобные случаи недопустимы.
А ранее Дональд Трамп заявил, что потратит около 200 миллионов долларов из личных средств на строительство бального зала на территории Белого дома. Новый корпус расположится у восточной стороны резиденции, но будет отделён от основного здания. Финансирование будет обеспечено главным образом самим американским лидеров, а также рядом частных инвесторов, чьи имена пока не раскрываются.