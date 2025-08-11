Трамп пообещал освободить Вашингтон от грязи и отбросов
Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru
Президент США Дональд Трамп пообещал освободить Вашингтон от преступности, грязи и отбросов. Республиканец намерен сделать столицы Штатов снова великой.
«Преступность, дикость, грязь и отбросы ИСЧЕЗНУТ. Я сделаю нашу столицу СНОВА ВЕЛИКОЙ! Дни безжалостных убийств или причинения страданий невинным людям ПРОШЛИ!» — написал республиканец на странице в Truth Social, используя caps lock.
Он добавил, что быстро установил порядок на границе. За последние три месяца не было ни одного нелегала.
Ранее Трамп анонсировал пресс-конференцию в Белом доме, на которой представит планы по повышению безопасности Вашингтона.
Дональд Трамп не раз выступал за ужесточение иммиграционных правил. В первый же день после вступления в должность он объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Глава США также заявлял о планах организовать крупнейшую в истории страны депортацию нелегальных иммигрантов. В июле стало известно, что в Штатах построят палаточный лагерь для нелегалов на 5 тысяч мест.