Трамп пообещал освободить Вашингтон от грязи и отбросов

Президент США Дональд Трамп пообещал освободить Вашингтон от преступности, грязи и отбросов. Республиканец намерен сделать столицы Штатов снова великой.

«Преступность, дикость, грязь и отбросы ИСЧЕЗНУТ. Я сделаю нашу столицу СНОВА ВЕЛИКОЙ! Дни безжалостных убийств или причинения страданий невинным людям ПРОШЛИ!» — написал республиканец на странице в Truth Social, используя caps lock.

Он добавил, что быстро установил порядок на границе. За последние три месяца не было ни одного нелегала.

Ранее Трамп анонсировал ​пресс-конференцию в Белом доме, на которой представит планы по повышению безопасности Вашингтона.