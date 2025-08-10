Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 04:06

Гуляй смело: Основателя техасской сети Trump Burger выгонят из Штатов по приказу Трампа

NYP: Владельца Trump Burger могут выдворить из США в рамках массовой депортации

Ресторан Trump Burger. Обложка © X / BreakingNews4X

Владелец техасского ресторана Trump Burger столкнулся с угрозой депортации и юридическими проблемами. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники в службах национальной безопасности, ливанец Роланд Бини был задержан сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (ICE) в мае после обнаружения просроченной визы.

Роланд Бини. Фото © X / Enddumbness

Помимо нарушений миграционного режима, Бини обвиняют в попытке получения гражданства через фиктивный брак. По данным USCIS, представленные доказательства семейных отношений не подтвердились из-за отсутствия совместного проживания и признания со стороны родственников, уточняет издание.

Дополнительные сложности возникли после получения предписания от Trump Organization о прекращении несанкционированного использования имени и бренда экс-президента. Ситуация развивается на фоне объявленной администрацией Трампа кампании по усилению контроля за нелегальной миграцией.

Первый ресторан Trump Burger появился в городе Беллвилл в 2020 году. С тех пор франшиза открыла ещё несколько точек в окрестностях Хьюстона.

Ранее в пресс-службе ICE анонсировали возведение палаточных городов, где будут расквартировывать нелегальных мигрантов. Предполагается, что это позволит ускорить процесс их выдворения из Штатов.

