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1 августа, 00:12

Трамп потратит 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вложить 200 миллионов долларов из личных средств в строительство бального зала на территории Белого дома. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции.

По словам главы государства, этот проект планируется уже длительное время. Финансирование будет обеспечено главным образом самим американским лидеров, а также рядом частных инвесторов, чьи имена пока не раскрываются. Новый корпус расположится у восточной стороны резиденции, но будет отделён от основного здания.

Трамп сообщил, что опечален авиаударами России по Украине
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А ранее в администрации США заявили, что на позицию американского президента Дональда Трампа в отношении России повлияли телевизор и жена. Согласно источнику, он считает кадры конфликта на Украине и мнение Мелании Трамп наиболее достоверной информацией.

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Тимур Хингеев
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