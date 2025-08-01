Трамп потратит 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вложить 200 миллионов долларов из личных средств в строительство бального зала на территории Белого дома. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции.
По словам главы государства, этот проект планируется уже длительное время. Финансирование будет обеспечено главным образом самим американским лидеров, а также рядом частных инвесторов, чьи имена пока не раскрываются. Новый корпус расположится у восточной стороны резиденции, но будет отделён от основного здания.
А ранее в администрации США заявили, что на позицию американского президента Дональда Трампа в отношении России повлияли телевизор и жена. Согласно источнику, он считает кадры конфликта на Украине и мнение Мелании Трамп наиболее достоверной информацией.