Трамп потратит 200 миллионов долларов на бальный зал в Белом доме

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении вложить 200 миллионов долларов из личных средств в строительство бального зала на территории Белого дома. Об этом республиканец сообщил на пресс-конференции.

По словам главы государства, этот проект планируется уже длительное время. Финансирование будет обеспечено главным образом самим американским лидеров, а также рядом частных инвесторов, чьи имена пока не раскрываются. Новый корпус расположится у восточной стороны резиденции, но будет отделён от основного здания.