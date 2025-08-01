Трамп сообщил, что опечален авиаударами России по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами России по Украине. Соответствующее заявление республиканец сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я считаю, что действия России очень печалят. <...> Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сказал президент США.

Трамп подтвердил намерение ввести торговые пошлины против партнёров России восьмого августа. При этом он

допустил, что эти санкции могут оказаться неэффективными.

Хозяин Белого дома добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом. По словам Трампа, эта поездка состоится после визита дипломата в Израиль первого августа.