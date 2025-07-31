В Турции раскрыли главную причину резкого ответа Медведева Трампу
DikGazete: Ответ Медведева Трампу связан с его недоверием к Западу
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Недоверие заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к западным лидерам проявилось в его ответе на ультиматум президента США Дональда Трампа. Турецкое издание DikGazete напомнило, что во время президентства Медведев сталкивался с недружественными действиями США и Европы и не забыл их последствий.
«Медведев немедленно отвечает западным чиновникам, которые позволяют себе наглость по отношению к России. Например, Медведев так резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа по Украине, что команда Вашингтона была ошеломлена», — говорится в статье.
Кроме того, издание уточняет, что сегодня Медведев, вместе с российским лидером Владимиром Путиным, остаётся одной из главных фигур руководства РФ, которое участвует в противодействии внешним интригам.
Напомним, Медведев назвал предложенные Трампом сроки перемирия на Украине «игрой ультиматумов». В ответ республиканец назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом России. А также заявил, что заместитель Совбеза РФ «вступил на опасную территорию».