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31 июля, 18:41

«Это провокация»: Политолог назвал истинного виновника перепалки Трампа и Медведева

Политолог Марков: Перепалку Трампа с Медведевым спровоцировал сенатор Грэм*

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Ссора между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и американским лидером Дональдом Трампом могла произойти по вине влияния сенатора США Линдси Грэма*. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

«Публичная перебранка с соцсетями Медведева и Трампа — это провокация сенатора Линдси Грэма*. Грэм* атаковал Медведева, спровоцировал Медведева. А Трамп читает Грэма* и поэтому включается в спор», — написал он в своём телеграм-канале.

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По его словам, Линдси Грэм* получается огромные деньги от главаря киевского режима Владимира Зеленского за негативные высказывания в сторону России. И поэтому он пытается настроить Трампа против Медведева, РФ и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев назвал слова главы Белого дома о сроках по завершению украинского конфликта «игрой ультиматумов». В ответ президент США указал, что российский политик забрёл на «очень опасную территорию». Тем не менее Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что Медведев высказывает официальную позицию Москвы.

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* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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Юлия Сафиулина
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