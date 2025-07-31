«Это провокация»: Политолог назвал истинного виновника перепалки Трампа и Медведева

Ссора между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и американским лидером Дональдом Трампом могла произойти по вине влияния сенатора США Линдси Грэма*. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

«Публичная перебранка с соцсетями Медведева и Трампа — это провокация сенатора Линдси Грэма*. Грэм* атаковал Медведева, спровоцировал Медведева. А Трамп читает Грэма* и поэтому включается в спор», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, Линдси Грэм* получается огромные деньги от главаря киевского режима Владимира Зеленского за негативные высказывания в сторону России. И поэтому он пытается настроить Трампа против Медведева, РФ и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев назвал слова главы Белого дома о сроках по завершению украинского конфликта «игрой ультиматумов». В ответ президент США указал, что российский политик забрёл на «очень опасную территорию». Тем не менее Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что Медведев высказывает официальную позицию Москвы.