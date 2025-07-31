Госсекретарь Рубио сомневается, что слова Медведева о Трампе отражают позицию РФ

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказывает официальную позицию Москвы. Так он прокомментировал перепалку между российским политиком и президентов Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — ответил он в интервью Fox News.