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31 июля, 18:12

Госсекретарь Рубио сомневается, что слова Медведева о Трампе отражают позицию РФ

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman / Life.ru

Дмитрий Медведев и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman / Life.ru

Госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказывает официальную позицию Москвы. Так он прокомментировал перепалку между российским политиком и президентов Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — ответил он в интервью Fox News.

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Напомним, что поводом для обострения риторики стало заявление Медведева, который назвал предложенные Трампом сроки перемирия на Украине «игрой ультиматумов». В ответ Трамп назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом России, который всё ещё думает, что он у власти», и призвал его «следить за языком», заявив, что тот «заходит на очень опасную территорию». Медведев парировал отсылками к «мёртвой руке» и «Ходячим мертвецам». Политологи считают, что Трамп решил огрызнуться на Медведева, поскольку тот задел его честолюбие.

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Юлия Сафиулина
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