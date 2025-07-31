Политолог раскрыла истинную причину атак Трампа на Медведева
Богуславская: Трамп атакует Медведева из-за провалов в урегулировании конфликта
Медведев и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева обусловлены отсутствием видимых результатов в урегулировании ситуации на Украине. Такую точку зрения в беседе с РИА «Новости» высказала старший преподаватель СПбГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.
«Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. <…> Если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными. Естественно, Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию», — пояснила эксперт.
По мнению политолога, последние выпады Трампа против Индии и Медведева могут предвещать скорое введение анонсированных ранее пошлин на страны, закупающие российские энергоносители. Однако, как отметила Богуславская, торговая политика действующего президента США отличается непоследовательностью и подчинена в первую очередь его личным политическим интересам.
Политолог отметила, что американский президент периодически анонсирует пошлины, а затем откладывает их введение. По её словам, такая нестабильность объясняется стремлением сохранить политическую популярность.
Напомним, что поводом для обострения риторики стало заявление Медведева, который назвал предложенные Трампом сроки перемирия на Украине «игрой ультиматумов». В ответ американский лидер предупредил, что российский политик заходит на «очень опасную территорию». Ранее Трамп также допустил резкие высказывания в адрес Индии, заявив о безразличии к её сотрудничеству с Россией.