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31 июля, 09:11

Политолог раскрыла истинную причину атак Трампа на Медведева

Богуславская: Трамп атакует Медведева из-за провалов в урегулировании конфликта

Медведев и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Медведев и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева обусловлены отсутствием видимых результатов в урегулировании ситуации на Украине. Такую точку зрения в беседе с РИА «Новости» высказала старший преподаватель СПбГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. <…> Если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными. Естественно, Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию»,пояснила эксперт.

По мнению политолога, последние выпады Трампа против Индии и Медведева могут предвещать скорое введение анонсированных ранее пошлин на страны, закупающие российские энергоносители. Однако, как отметила Богуславская, торговая политика действующего президента США отличается непоследовательностью и подчинена в первую очередь его личным политическим интересам.

Политолог отметила, что американский президент периодически анонсирует пошлины, а затем откладывает их введение. По её словам, такая нестабильность объясняется стремлением сохранить политическую популярность.

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Напомним, что поводом для обострения риторики стало заявление Медведева, который назвал предложенные Трампом сроки перемирия на Украине «игрой ультиматумов». В ответ американский лидер предупредил, что российский политик заходит на «очень опасную территорию». Ранее Трамп также допустил резкие высказывания в адрес Индии, заявив о безразличии к её сотрудничеству с Россией.

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Алиса Хуссаин
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