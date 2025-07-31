Политолог раскрыла истинную причину атак Трампа на Медведева

Критические замечания президента США Дональда Трампа в адрес заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева обусловлены отсутствием видимых результатов в урегулировании ситуации на Украине. Такую точку зрения в беседе с РИА «Новости» высказала старший преподаватель СПбГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.

«Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. <…> Если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными. Естественно, Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию», — пояснила эксперт.

По мнению политолога, последние выпады Трампа против Индии и Медведева могут предвещать скорое введение анонсированных ранее пошлин на страны, закупающие российские энергоносители. Однако, как отметила Богуславская, торговая политика действующего президента США отличается непоследовательностью и подчинена в первую очередь его личным политическим интересам.