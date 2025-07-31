Медведев ответил на слова Трампа и призвал его вспомнить про «ходячих мертвецов»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа. Он охарактеризовал реакцию американского лидера как излишне нервную и отметил, что Россия будет следовать своим путём, несмотря на угрозы хозяина Белого дома.
Медведев подчеркнул, что если его слова вызывают такую бурную реакцию у столь влиятельного человека как Трамп, то это говорит о правоте России. Он также добавил, что комментарии Трампа о «мёртвой экономике» Индии и России, а также о «заходе на опасную территорию», напоминают о его увлечении фильмами о зомби и о том, как опасна вымышленная концепция «мёртвой руки».
«Про «мёртвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мёртвая рука», — посоветовал Трампу Медведев.
Напомним, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, где тот раскритиковал внешнюю политику Трампа. В частности, сокращение им сроков для достижения мирного соглашения по Украине до 10–12 дней, а также его угрозы введения тарифов против стран БРИКС, включая Россию и Индию, за их торговые связи. В ответ Трамп назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом России, который всё ещё думает, что он у власти», и призвал его «следить за языком», заявив, что тот «заходит на очень опасную территорию».