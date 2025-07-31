Политолог объяснил, почему Трамп решил огрызнуться в ответ на слова Медведева

В разгар жаркой дискуссии в соцсетях между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и сенатором США Линдси Грэмом* неожиданно появилось новое звено — президент Дональд Трамп. По мнению политолога Александра Асафова, вмешательство американского лидера носит скорее стратегический, нежели эмоциональный характер. Об этом он рассказал РИА «ФедералПресс».

«Трампу нужен какой-то повод, чтобы сообщить миру о своём отношении либо к «умирающей индийской и российской экономике», либо к грядущим санкциям, на которые он то возлагает надежды, то теряет», – сказал эксперт.

При этом, по словам Асафова, Трампа вряд ли лично задели высказывания Медведева, хотя амбиции и моральный статус президента могли не позволить ему пройти мимо.

Это скорее часть тщательно продуманной медийной кампании, направленной на укрепление имиджа Трампа как борца в торговой войне. Своими заявлениями он поддерживает атмосферу напряжённости и демонстрирует готовность к противостоянию, что соответствует его политическому стилю и стратегии продвижения на мировой арене, считает политолог.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев назвал слова главы Белого дома о сроках по завершению украинского конфликта «игрой ультиматумов». В ответ президент США указал, что российский политик забрёл на «очень опасную территорию». Некоторые политологи считают, что американский лидер огрызается из-за провалов по Украине.