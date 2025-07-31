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Регион
31 июля, 18:39

В США уточнили, когда истекает дедлайн ультиматума Трампа по Украине

Постпредство США при ООН: Трамп ожидает мирного соглашения к 8 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва и Киев должны заключить мирное соглашение к 8 августа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли. Он также добавил, что Соединённые Штаты могут применить дополнительные меры для достижения договора.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», цитирует Келли Reuters.

Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума
Американист заявил, что Трамп обиделся на спокойствие Кремля после своего ультиматума

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом, как говорит республиканец, введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. На Западе уверены, что никакие ультиматумы не способны повлиять на ход ситуации.

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Полина Никифорова
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