В США уточнили, когда истекает дедлайн ультиматума Трампа по Украине
Постпредство США при ООН: Трамп ожидает мирного соглашения к 8 августа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва и Киев должны заключить мирное соглашение к 8 августа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли. Он также добавил, что Соединённые Штаты могут применить дополнительные меры для достижения договора.
«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — цитирует Келли Reuters.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом, как говорит республиканец, введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. На Западе уверены, что никакие ультиматумы не способны повлиять на ход ситуации.