В США уточнили, когда истекает дедлайн ультиматума Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что Москва и Киев должны заключить мирное соглашение к 8 августа. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли. Он также добавил, что Соединённые Штаты могут применить дополнительные меры для достижения договора.