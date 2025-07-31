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31 июля, 07:40

СМИ назвали две силы, которые влияют на Трампа по вопросу России. Это телевизор и жена

Independent: Телевизор и Мелания повлияли на изменение позиции Трампа по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Телевизор и жена повлияли на изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent со ссылкой на представителя администрации лидера Штатов.

«Он дедушка, он семьянин, и изображения раненых детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — сказал источник.

По его данным, кадры конфликта на Украине, которые показывают по ТВ, а также мнение Мелании Трамп влияют на решения главы Белого дома — именно их Трамп считает наиболее достоверной информацией.

Историк объяснил Life.ru, почему супруги президентов часто играют роль «советника без портфеля»
Историк объяснил Life.ru, почему супруги президентов часто играют роль «советника без портфеля»

Напомним, ранее в США сообщили, что риторика президента США по отношению к Москве стала жёстче под воздействием его супруги Мелании, которая просит Трампа помогать Украине. Однако как считает журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев, слухи о политической активности первой леди и силе её влияния на супруга сильно преувеличены. Раньше, напоминает собеседник Life.ru, считалось, что Мелания болеет за другую команду.

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Александра Вишнякова
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