СМИ назвали две силы, которые влияют на Трампа по вопросу России. Это телевизор и жена
Independent: Телевизор и Мелания повлияли на изменение позиции Трампа по России
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Телевизор и жена повлияли на изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent со ссылкой на представителя администрации лидера Штатов.
«Он дедушка, он семьянин, и изображения раненых детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — сказал источник.
По его данным, кадры конфликта на Украине, которые показывают по ТВ, а также мнение Мелании Трамп влияют на решения главы Белого дома — именно их Трамп считает наиболее достоверной информацией.
Напомним, ранее в США сообщили, что риторика президента США по отношению к Москве стала жёстче под воздействием его супруги Мелании, которая просит Трампа помогать Украине. Однако как считает журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев, слухи о политической активности первой леди и силе её влияния на супруга сильно преувеличены. Раньше, напоминает собеседник Life.ru, считалось, что Мелания болеет за другую команду.