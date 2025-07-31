СМИ назвали две силы, которые влияют на Трампа по вопросу России. Это телевизор и жена

Телевизор и жена повлияли на изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом пишет The Independent со ссылкой на представителя администрации лидера Штатов.

«Он дедушка, он семьянин, и изображения раненых детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — сказал источник.