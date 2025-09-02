СМИ нашли новое подтверждение «болезни» Трампа
Metro: Перекрытие дорог у военной больницы усилило слухи о здоровье Трампа
Слухи о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа усилились после того, как были перекрыты дороги возле больницы, где проходят лечение сотрудники Белого дома. Об этом пишет издание Metro.
«В соцсети X распространяются фотографии, предположительно, перекрытых дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, <...> где Трамп ранее был госпитализирован в 2020 году с коронавирусом», — говорится в публикации.
Издание не смогло найти подтверждений законности этих перекрытий. Ранее американский президент был замечен в золотой кепке с американской символикой, направляясь в свой гольф-клуб. Тем временем пользователи соцсети X опровергли сообщения о замедлении движения у госпиталя.
Напомним, Трамп не стал появляться на публичных мероприятиях, что и вызвало волну спекуляций о его возможном ухудшившемся самочувствии среди пользователей соцсетей и некоторых СМИ. В соцсетях распространилась теория о смерти Трампа, но позже слухи были опровергнуты. Трамп был замечен играющим в гольф.