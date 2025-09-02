Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп публично опроверг распространившиеся в соцсетях слухи о своей смерти, назвав их «сумасшедшими». На вопрос журналистов в Белом доме, видел ли он соответствующие публикации, республиканец ответил отрицательно.
«Нет», — заверил глава Соединённых Штатов.
Поводом для спекуляций стало временное отсутствие президента США на публичных мероприятиях, что некоторые пользователи соцсетей и СМИ истолковали как признак серьёзных проблем со здоровьем. Позднее выяснилось, что Трамп проводил время за игрой в гольф.