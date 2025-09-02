Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 сентября, 19:49

Трамп назвал слухи о своей смерти сумасшедшими

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп публично опроверг распространившиеся в соцсетях слухи о своей смерти, назвав их «сумасшедшими». На вопрос журналистов в Белом доме, видел ли он соответствующие публикации, республиканец ответил отрицательно.

«Нет», — заверил глава Соединённых Штатов.

Поводом для спекуляций стало временное отсутствие президента США на публичных мероприятиях, что некоторые пользователи соцсетей и СМИ истолковали как признак серьёзных проблем со здоровьем. Позднее выяснилось, что Трамп проводил время за игрой в гольф.

Артём Гапоненко
