Трамп: У меня прекрасные отношения с Путиным, но я разочарован
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о разочаровании в российском лидере Владимире Путине, несмотря на прекрасные отношения. Республиканец выразил недовольство в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.
Трамп сообщил, что Россия и Украина в вооружённом конфликте якобы теряют по 7 тысяч человек в неделю.
«Я очень разочарован в нём. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован», — сказал хозяин Белого дома.
Американский лидер вновь заявил, что «бессмысленная война» на Украине не началась бы, если бы он был президентом.
Ранее британские журналисты сообщали, что Трамп склонен возложить ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине на европейские страны. Республиканец может обвинить европейцев в поддержке неуступчивой позиции Киева относительно требований России и ожидании более выгодных условий для соглашения.