Трамп: У меня прекрасные отношения с Путиным, но я разочарован

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о разочаровании в российском лидере Владимире Путине, несмотря на прекрасные отношения. Республиканец выразил недовольство в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

Трамп сообщил, что Россия и Украина в вооружённом конфликте якобы теряют по 7 тысяч человек в неделю.

«Я очень разочарован в нём. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер вновь заявил, что «бессмысленная война» на Украине не началась бы, если бы он был президентом.